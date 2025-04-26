Papa Franciscus’un cenaze töreni için yüz binler toplandı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un cenaze töreni bugün Vatikan’da düzenleniyor. Yaklaşık 2 saat sürmesi beklenen cenaze töreninin ardından Papa’nın naaşı Roma’daki Meryem Ana Bazilikası’na defnedilecek. Dünya liderlerinin bir araya geldiği törende Türkiye’yi ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş temsil edecek. ABD Başkanı Donald Trump ve eski Başkan Joe Biden, tören için Vatikan'da. Trump, Papa'nın tabutunun başında saygılarını sunarken görüntülendi. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı Vatikan'dan aktardı.