İlk Duruşmada Sanıklar Savunmalarını Verdi

Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz'ün, şirket ortağı İbrahim Karaorhanlı ile birlikte 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandıkları davada ilk duruşma görüldü. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Kimlik tespitinin ardından sanıkların ifadeleri alındı.

"Suçlamaları Kabul Etmiyorum"

Özlem Altınok Öz, savunmasında suçlamaları reddederek ailece zor bir süreç yaşadıklarını, beraat talep ettiğini dile getirdi. Eşi Tayyar Taylan Öz ise tıp doktoru olduğunu, tüm ticari faaliyetlerinin faturalı ve vergili yürütüldüğünü söyleyerek kara para iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"Faturalı Ticaret Yaptık, Karalama Kampanyası Başladı"

Tayyar Taylan Öz, sosyal medya paylaşımları sonrası büyüyen hesaplarıyla ticarete başladıklarını, Trendyol üzerinden yüksek hacimli satış yaptıklarını söyledi. Hakimin Engin Polat'tan yapılan para transferi sorusuna, Polatların ürünlerinin reklamını yaptıkları dönemde borç nedeniyle ödeme alındığını belirtti.

Şirket Ortağı: "Tedbir Kaldırılacak Denilmesine Rağmen Dava Açıldı"

Şirket ortağı İbrahim Karaorhanlı, suçlamaları kabul etmediğini, MASAK raporlarında kayıt dışı satış bulunmadığını, soruşturma sürecinde borçlanarak zararı karşıladığını ve davanın basına yansımasıyla süreç yaşandığını anlattı.

Avukat: "Masumiyet karinesi ihlal edildi"

Sanıkların avukatı, iddianamenin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savunarak müvekkillerinin kripto, bahis veya şüpheli para transferlerinin bulunmadığını belirtti. Kayyumun kaldırılması, tedbirlerin kaldırılması ve güvence bedelinin iadesi talep edildi.

Mahkemeden Ara Karar: Kayyum ve El Koyma Kaldırıldı

Mahkeme, sanıkların sahibi olduğu Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri adlı şirkete atanan kayyum ve el koyma kararının kaldırılmasına hükmetti. Sanıkların şahsi mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin ise devam etmesine karar verdi. Duruşma 26 Şubat'a ertelendi.

İddianamede MASAK Tespitleri

İddianamede, MASAK raporunda sanıklar ile şirketlerinin suç örgütü benzeri bir yapılanmaya dair veri bulunmadığı, kozmetik satışlarının e-ticaret üzerinden düzenli şekilde yapıldığı, uydurma satış veya sahte belge düzenleme iddialarını destekleyen bulgu olmadığı belirtildi.

Ayrıca "resmi belgede sahtecilik", "örgüt üyeliği" ve "kooperatif dolandırıcılığı" suçlarından takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

Hapis Cezası Talebi

Özlem Altınok Öz, Tayyar Taylan Öz ve İbrahim Karaorhanlı hakkında 'mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.