Özbekistan’dan Türkiye’ye yardım seferberliği

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Özbekistan'da başlatılan yardım kampanyası devam ediyor. Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası (ÖTSO), Gençler Geleceğimiz Vakfı, Özbek-Türk İşadamları Derneği (UTİD), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Özbekistan İş Konseyi ve sivil toplum kuruluşları ile başlatılan yardım kampanyasında tonlarca yardım malzemesi toplandı. Başkent Taşkent'te oluşturulan toplama merkezine, gıda, kıyafet, bebek bezi, battaniye, elektrikli ısıtıcı, fener ve bebek maması gibi temel ve acil ihtiyaçlar getirildi. Toplanan yardımların 4 kargo uçağı ile 2-3 gün içerisinde Türkiye'ye ulaştırılması planlanıyor.

DEIK Türkiye Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven, yaptığı açıklamada, "Deprem felaketinden sonra işadamları ve Özbekistan Ticaret Odası ile böyle bir yardım kampanyası başlattık. Ciddi anlamda yardım geldi. Bunları burada depolayarak, 2-3 gün içerisinde inşallah Türkiye'ye afet bölgesine Özbekistan tarafından tahsis edilen 4 kargo uçağı ile göndermeyi planlıyoruz" dedi.

"Milletimiz kardeşlerimiz için yardım toplayarak örnek bir kardeşliği sergilemektedir"

Gençler Geleceğimiz Vakfı Basın Sekreteri Abrorbek Marufjonov, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de deprem nedeniyle kardeşlerimizin zor durumda olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Özbekistan halkı, milletimiz kardeşlerimiz için yardım toplayarak örnek bir kardeşliği sergilemektedir. Kardeş halkın başına kötü bir şey geldiğinde halkımızın birlik ve beraberlik içinde yardıma koşmaları sevinç verici. Kardeş halklar, birlikte tüm zorlukların üstesinden geleceğiz. Topladığımız yardımları bir an önce Türkiye'ye göndermek için çalışıyoruz. Kıyafet, gıda ve diğer malzemelerden oluşan yardımımız Türkiye'ye ulaşacaktır" dedi.

Merkeze yardım Özbek bir kadın ise, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle çok canlarının acıdığını ve Türkiye ve Özbekistan halklarının kardeş olduğunu aktararak, tüm yardım edenlere teşekkür etti.