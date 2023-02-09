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Çinli ekip, bir kişiyi enkazdan sağ çıkardı

Çinli ekip, bir kişiyi enkazdan sağ çıkardı
09.02.2023 22:59 - Son Güncelleme: 09.02.2023 23:01

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Çin'den gelen arama-kurtarma ekibi, Türk ekiplerle birlikte Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan bir kişiyi sağ olarak çıkarmayı başardı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Türkiye'ye gelen yabancı arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Çinli bir ekip, Türk ekiplerle birlikte yaptıkları kurtarma çalışmaları çerçevesinde enkaz altında kalan bir kişiyi sağ olarak çıkardı.

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