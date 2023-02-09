Çinli ekip, bir kişiyi enkazdan sağ çıkardı

Çin'den gelen arama-kurtarma ekibi, Türk ekiplerle birlikte Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan bir kişiyi sağ olarak çıkarmayı başardı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Türkiye'ye gelen yabancı arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Çinli bir ekip, Türk ekiplerle birlikte yaptıkları kurtarma çalışmaları çerçevesinde enkaz altında kalan bir kişiyi sağ olarak çıkardı.