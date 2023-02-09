Çin'den gelen arama-kurtarma ekibi, Türk ekiplerle birlikte Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan bir kişiyi sağ olarak çıkarmayı başardı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Türkiye'ye gelen yabancı arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Çinli bir ekip, Türk ekiplerle birlikte yaptıkları kurtarma çalışmaları çerçevesinde enkaz altında kalan bir kişiyi sağ olarak çıkardı.
Çinli ekip, bir kişiyi enkazdan sağ çıkardı
OTOMATİK OYNAT
- MSB: “Hatay’da görev yapan 5’inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı, bugüne kadar 22 vatandaşımızı enkaz altından sağ olarak kurtardı"
- MSB: “Kahramanmaraş’a kurduğumuz seyyar sahra hastanesi ile depremde yaralanan vatandaşlarımızın tedavisini yapmaya devam ediyoruz”
- Hava Kuvvetlerine ait uçaklar yardım sortilerine hız kesmeden devam ediyor ve depremzedeleri tahliye ediyor