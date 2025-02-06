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Osmaniye Emniyeti 6 Şubat depremlerinin 2. yıldönümünde polis telsiz anonslarını ve güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı!
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Osmaniye Emniyeti 6 Şubat depremlerinin 2. yıldönümünde polis telsiz anonslarını ve güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı!

Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 02:38 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 02:48

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Osmaniye de büyük yıkıma uğradı. Kentte 1010 kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi yaralandı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, depremlerin 2. yıldönümünde, polis telsizine yansıyan anonsları ve deprem anına ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Videoda saat 04.17’de yapılan ilk anons yer aldı. Deprem anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte ‘İki katlı bina çökmüş durumda, tamam’, ‘Metin Tamer Sitesi 9 ve 5 blok’, ‘Arkadaşlar şubeye gelsinler, ailelerini de getirsinler’ anons kayıtları paylaşıldı.Emniyet Müdürlüğü, hayatını kaybeden kahraman mesai arkadaşlarını ve vatandaşları rahmetle andı.

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