Kuyumcuda film gibi soygun girişimi: Panik butonuna bastı eli boş kaçtı!

Malatya Yeşilyurt'ta yüzü maskeli saldırganın silah zoruyla altınları istediği o anlar saniye saniye kameraya yansıdı; kadın kuyumcu soğukkanlılığıyla soygunu engelledi.

Bunlar da Var

MHP lideri Devlet Bahçeli'den MEB'e Ramazan Genelgesi tebriği 168 kafaya tepki!
Bakan Tekin A Haber'de 168 imzalı laiklik bildirgesine cevap verdi
Bitlis’te 2 okul müdürüne çirkin saldırı! O anlar kamerada | Video İzle
İstanbul'da öldürülen Çinli iş insanının kaçırılma anı görüntüleri ortaya çıktı
