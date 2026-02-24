Küçükçekmece'de akran şiddeti: Burnunu kırdılar 'Merdivenden düştüm de' diye tehdit ettiler!
Küçükçekmece’de okul yolunda "fotoğraf çektin" iftirasına uğrayan 16 yaşındaki Z.T., iki şahıs tarafından feci şekilde darbedilerek burnu kırıldı ve olayın üstünü örtmek isteyen saldırganlar tarafından "merdivenden düştüm diyeceksin" denilerek tehdit edildi. Yapılan incelemelerde çocuğun telefonunda herhangi bir uygunsuz kayda rastlanmazken, mahkeme sanıklardan birine yalnızca 1 yıl 4 ay hapis cezası verip diğerini beraat ettirerek tartışmalı bir karara imza attı. Mağdurun ailesi, evlatlarının hem fiziksel hem psikolojik şiddete maruz kaldığını belirterek, adaletin yerini bulması adına bu yetersiz buldukları karara karşı hukuk mücadelesi başlatacaklarını açıkladı.