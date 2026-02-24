PODCAST CANLI YAYIN
Küçükçekmece'de akran şiddeti: Burnunu kırdılar 'Merdivenden düştüm de' diye tehdit ettiler!

Küçükçekmece'de akran şiddeti: Burnunu kırdılar 'Merdivenden düştüm de' diye tehdit ettiler!

Küçükçekmece’de okul yolunda "fotoğraf çektin" iftirasına uğrayan 16 yaşındaki Z.T., iki şahıs tarafından feci şekilde darbedilerek burnu kırıldı ve olayın üstünü örtmek isteyen saldırganlar tarafından "merdivenden düştüm diyeceksin" denilerek tehdit edildi. Yapılan incelemelerde çocuğun telefonunda herhangi bir uygunsuz kayda rastlanmazken, mahkeme sanıklardan birine yalnızca 1 yıl 4 ay hapis cezası verip diğerini beraat ettirerek tartışmalı bir karara imza attı. Mağdurun ailesi, evlatlarının hem fiziksel hem psikolojik şiddete maruz kaldığını belirterek, adaletin yerini bulması adına bu yetersiz buldukları karara karşı hukuk mücadelesi başlatacaklarını açıkladı.

Bunlar da Var

MHP lideri Devlet Bahçeli'den MEB'e Ramazan Genelgesi tebriği 168 kafaya tepki!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den MEB'e Ramazan Genelgesi tebriği 168 kafaya tepki!
Bakan Tekin A Haber'de 168 imzalı laiklik bildirgesine cevap verdi
Bakan Tekin A Haber'de 168 imzalı laiklik bildirgesine cevap verdi
Bitlis’te 2 okul müdürüne çirkin saldırı! O anlar kamerada | Video İzle
Bitlis’te 2 okul müdürüne çirkin saldırı! O anlar kamerada | Video İzle
İstanbul'da öldürülen Çinli iş insanının kaçırılma anı görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da öldürülen Çinli iş insanının kaçırılma anı görüntüleri ortaya çıktı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle