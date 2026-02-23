İstanbul'da öldürülen Çinli iş insanının kaçırılma anı görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Arnavutköy'de 24 Ocak'tan beri aranan Çinli iş insanı Yong Wang'ın, pusuya düşürülerek aracına binmek üzereyken zorla alıkonulup kaçırıldığı dehşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Çin'den intikam amacıyla gelen şüphelilerin, iş birliği yaptıkları bir kadınla birlikte Wang'ı takip ettikleri ve saniyeler içinde kaçırdıkları görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın devamında elleri ve ayakları bağlı halde toprağa gömülü bulunan iş insanının son anları bu kayıtlarda yer alıyor.