MHP lideri Devlet Bahçeli'den MEB'e Ramazan Genelgesi tebriği 168 kafaya tepki!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nı Ramazan Genelgesi vesilesiyle tebrik eden Bahçeli bunu hedef alan 168 isme tepki gösterdi. "Çürük aydınlar" çıkışı yapan Bahçeli "Ramazan genelgesinin neresi yanlış. Allah'a iman gericilikse biz de gericiyiz. Haddinizi bilin!" dedi. Bahçeli son dönemde sosyal medyayı sallayan "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisini seslendiren gençleri de tebrik etti.