Başkan Erdoğan'dan iftar programında Terörsüz Türkiye mesajı!
Yazı Boyutu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucuları ile iftar programında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesaj verdi. Başkan Erdoğan, "Attığımız her adımda bizleri hayır duasıyla yalnız bırakmayan aziz milletimizle bu süreci ilmek ilmek dokuyoruz. Küllerinden yeniden doğan, bin yıllık tarihinde nice zorluğun üstesinden gelen millet olarak hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.