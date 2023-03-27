Hastane inşaatı üzerinden algı çalışması çöktü! Hastaneler 60 günde tamamlanacak!

Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın temelini attığı Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.







GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORLAR

Sosyal medyada temeli atılıp bırakıldığı iddialarının aksine ekipler gece gündüz yeni hastanelerin yapımı için çalışıyor.

HASTANELER NE ZAMAN HİZMETE GİRECEK? BAKAN KOCA TARİHLERİ AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanesinin 154 yoğun bakım yatağı, 27 ameliyathanesinin bulunacağını, 300 yataklı Defne Devlet Hastanesinin 60 gün içinde, 400 yataklı Antakya Devlet Hastanesinin ise 10 Mayıs'ta hizmete açılmasının planlandığını bildirdi.

Bakan Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçtiğimiz günlerde düzenlenen "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"nin ardından Hatay'da açılacak yeni hastanelerin özellikleri ve projelerine ilişkin videoları sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçtiğiğimiz gün düzenlenen törenle Antakya Devlet Hastanesi, İskenderun Devlet Hastanesi, Acil Durum Hastanesi ile Defne Devlet Hastanesinin temellerinin atıldığını, ayrıca Hatay'ın yeni yerleşim yeri Gülderen'de de 1000 yataklı bir şehir hastanesi kurulacağını anımsatan Koca, şunları kaydetti:

"İskenderun Devlet Hastanesi 600 yataklı, sismik izolatörlü. Üçüncü basamak sağlık hizmeti verilecek bu hastanede 154 yoğun bakım yatağı, 27 ameliyathane, 113 poliklinik, onkoloji merkezi, kalp damar hastalıkları merkezi bulunacak.

Defne Devlet Hastanesi, 300 yatak kapasiteli olarak planlandı. 80 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathanesi ve tüm branşlarda hizmet verecek donanımı olacak. Sadece 60 gün içinde vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak.

Antakya Devlet Hastanesi, 400 yataklı. 2 katlı çelik konstrüksiyon olarak inşa edilecek. 12 ameliyathanesinden onkoloji merkezine, üçüncü basamak niteliğinde bir hastane olacak. 10 Mayıs'ta hizmete hazır olmayı planlıyoruz."

2020 YILINDA 45 GÜN İÇERİSİNDE TAMAMLANAN ÜÇ HASTANE DAHA HİZMETE ALINMIŞTI

Son yıllarda yaptığı sağlık yatırımlarıyla bölgesinin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelen Türkiye, ülke insanın yanı sıra birçok yabancı hastaya da sağlık turizmi kapsamında hizmet veriyor. Yerli ve yabancı birçok hastanın uğrak noktası olan İstanbul, şehir hastaneleri başta olmak üzere yapılan sağlık yatırımlarıyla adından söz ettiriyor.

Bu kapsamda aynı zamanda pandeminin de en çok hissedildiği şehir olan İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yapımına başlanan ve 45 gün içerisinde tamamlanan üç hastane daha hizmete alınmıştı. Başkan Erdoğan'ın 6 Nisan 2020'de, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı yerleşkesine yapılacağını müjdelediği "çok amaçlı acil durum hastaneleri" özverili çalışmaların sonucunda tamamlanmıştı

2. Abdühamit'in yadigarı olan ve yaklaşık bir asır boyunca askeri hastane olarak hizmet veren Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi de aslına uygun olarak restore edilerek yeniden sağlık sistemine kazandırıldı.

PATOLOJİ DUAYENİ TÜRK HEKİMİNİN İSMİ BU HASTANEDE YAŞAYACAK

Başkan Erdoğan'ın talimatlarının ardından hızla inşasına başlanan Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'ndeki "çok amaçlı acil durum hastanesi" 29 Mayıs 2020'de düzenlenen törenle hizmete alındı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden dünyaca ünlü Türk Patolog Prof. Dr. Feriha Öz'ün isminin yaşatılacağı hastane, depremde zarar görmeyecek şekilde tek katlı yapıda inşa edildi. Salgın, deprem ve her türlü afette hizmet verecek hastane, pandemi sonrası dönemde de giderek büyüyen sağlık turizminde etkin rol oynuyor.

1008 YATAK KAPASİTELİ

75 bin metrekarelik kapalı alana kurulan hastane, gerektiğinde her odası yoğun bakım ünitesine dönüştürülen 1008 yatak kapasitesine sahip. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ile kentin yoğun bakım yatak sayısı daha da yükselirken, tesisteki 100'e yakın diyaliz ünitesiyle kronik böbrek hastalarının ihtiyacı karşılanacak.

Tam teşekküllü 16 ameliyathaneye sahip olan hastane, her alanda uzman sağlık personeli ve ileri tıp teknolojileriyle donatıldı.

Havalimanına yakınlığıyla stratejik bir konuma sahip olan hastane, yakınındaki pistlerle şehir dışından ve yurt dışından getirilecek hastaların uçaktan iner inmez sağlık hizmetine kavuşmasını sağlıyor. Hastane, aynı zamanda diğer acil durum hastaneleriyle Kovid-19 pandemisinde etkin rol alarak, normalleşme sürecinin hızlanmasına katkı sundu.

Hastane, pandemi döneminde kalıcı olarak hizmete açılan tüm diğer sağlık yatırımları gibi Türkiye'nin geleceğe attığı adımlarında önemli görevler alacak. İstanbul, art arda gerçekleşen yeni büyük yatırımlarla dünyanın yeni sağlık üssü olma görevini üstlenecek.

"HOCALARIN HOCASININ" İSMİNİN VERİLDİĞİ HASTANE PANDEMİ SONRASI DA HİZMET VERECEK

Atatürk Havalimanı yerleşkesi içerisine salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi de 31 Mayıs 2020'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla gerçekleştirilen törenle hizmete alındı.

Yıllarca enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji anabilim dalı başkanlığı yapmış iç hastalıkları duayeni Prof. Dr. Dilmener'in isminin yaşatılacağı hastane, İstanbul'un sağlık sistemine önemli katkılar sunacak.

"Yoksulların doktoru", "Hocaların hocası" olarak da anılan ve Kovid-19 nedeniyle hayata gözlerini kapatan Prof. Dr. Dilmener'in adının ölümsüzleştirildiği hastane de 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Sağlık turizmine önemli katkılar sunacak sağlık tesisi, depremden etkilenmeyen yatay bir mimariye sahip.

Temelinin atıldığı ilk günden bu yana hummalı çalışmaların sürdürüldüğü sağlık tesisinin inşası sırasında yaklaşık 4 bin personel 3 vardiya şeklinde görev yaptı.

Sağlık tesisi, 125 bin metrekare alana kurulurken, peyzaj ve otopark alanı için 50 bin metrekare ayrıldı. 500 araçlık otoparka sahip hastanenin, 75 bin metrekarelik kapalı alanı bulunuyor.

Her odası istenildiğinde yoğun bakım ünitesine dönüştürülebilen 1008 yatak kapasiteli hastanede tam teşekküllü 16 ameliyathane, 36'sı diyaliz ve yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triyaj, 2 CRP, 4 tomografi, 4 MR, 2 X-ray odası bulunuyor.

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, her alanda uzman sağlık personeli ve ileri tıbbi teknolojiyle donatıldı.

Pandemi döneminde etkin görev alması planlanan tesis, havalimanlarına yakınlığı ve stratejik konumu dolayısıyla sağlık turizmi açısından da önem taşıyor.

İHYA EDİLEN ECDAT YADİGARI DA ŞİFA DAĞITMAYA DEVAM EDECEK

Ömrünü iyiliğe ve insanları iyileştirmeye adamış, yaptığı çalışmalar, ücretsiz olarak iyileştirdiği ihtiyaç sahipleri ve yüzlerce öğrenciye verdiği burslarla tanınan Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'un adı da ecdat yadigarı Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesinde yaşayacak.

1881'de Sultan 2. Abdülhamit tarafından yaptırılan, 1985'e kadar askeri hastane, 2012'ye kadar kışla olarak kullanılan yapının restorasyon projesi 2019 yılında hazırlandı.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 45 günde aslına uygun olarak restore edilen ecdat mirası, 31 Mayıs 2020'de hizmete açıldı.

Balkan, Birinci Dünya ve Çanakkale savaşları sırasında önemli görevler üstlenen hastane, Kovid-19 mücadelesine önemli katkılar sunmuştu. Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi, 23 dönüm arazi üzerinde 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Akıllı bina olarak hizmet verecek hastanede, 59'u yoğun bakım olmak üzere 101 yatak bulunuyor. İleri tıp teknolojileriyle donatılan 2. Abdülhamit Han'ın mirası hastane, Kovid-19'da etkin rol oynayarak normalleşme sürecine önemli katkılar sağlayacak.