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Oğuzhan Uğur'dan "Yarseli Barajı patladı" skandalı için rezalet savunma: Olabilir

Oğuzhan Uğur'dan "Yarseli Barajı patladı" skandalı için rezalet savunma: Olabilir
12.02.2023 16:31 - Son Güncelleme: 12.02.2023 16:31

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen felaketin ardından tüm kurumlarıyla sahada vatandaşın yaralarını sarmaya çalışan devlet; bir yandan da sosyal medyadaki dezenformasyon kampanyasıyla mücadele ediyor. BaBaLa TV'nin Twitter adresinden paylaşılan "Yarseli Barajı patladı" iddiası yalan çıkmıştı. Tarım ve Ormanı Bakanlığı yetkilileri tarafından yalanlanan iddianın, yağmacılar tarafından paniğe yol açmak amacıyla paylaşıldığı belirtilmişti. TİP Milletvekili Barış Atay tarafından da köpürtülen ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını yavaşlatan asılsız iddialar için Oğuzhan Uğur ilk kez konuştu. Ekip arkadaşının yanlış teyit aldığını söyleyen Uğur, skandal iddia için ise "olabilir" ifadesini kullandı.

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