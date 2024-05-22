Son dakika haberleri... Norveç hükümeti Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili BMGK kararlarına uygun şekilde tanıyacağını duyurdu. Norveç'in ardından İrlanda Başbakanı Harris ve İspanya Başbakanı Sanchez de ülkesinin 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacağını açıkladı. İsrail'den ise Filistin'i tanıma kararına jet cevap geldi. İsrail, Norveç ve İrlanda'dan büyükelçilerini geri çekeceğini duyurdu.

NORVEÇ FİLİSTİN'İ TANIYOR

Norveç hükümeti Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurdu.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Norveç hükümeti, Norveç'in Filistin'i bir devlet olarak tanımasına karar verdi." dedi.

On binlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı bir savaşın ortasında hem İsraillilere hem de Filistinlilere siyasi çözüm sunan tek alternatifi canlı tutmaları gerektiğini belirten Store, bunun, "yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşayan iki devlet" olduğunun altını çizdi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Norveç'in iki devletli çözümü desteklediği ve ilerletmeye çalıştığı vurgulanarak Filistin'in bir devlet olarak tanınmasının, Norveç'in, Orta Doğu'daki çatışmaya kalıcı bir çözümün sadece iki devletli bir çözüm yoluyla sağlanabileceği yönündeki uzun süredir devam eden tutumunu vurguladığı bildirildi.

Açıklamada, Filistin'in, Avrupa'daki benzer görüşe sahip ülkelerle eş zamanlı olarak, uluslararası hukuka ve ilgili BMGK kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanınacağı belirtildi.

NORVEÇ'İN ARDINDAN İSPANYA DA HAREKETE GEÇTİ

İspanya Başbakanı Sanchez, ülkesinin 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacağını açıkladı

İSRAİL BÜYÜKELÇİLERİNİ GERİ ÇAĞIRIYOR

İsrail, Filistin devletini tanıyacağını duyuran İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırma kararı aldı. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Dublin ve Oslo'daki İsrail büyükelçilerini istişare için "derhal" ülkeye çağırdığı belirtildi.

Büyükelçililerin, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıyacağını duyurması nedeniyle geri çağırıldığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Katz, İspanya'nın da Filistin devletini tanıma kararı alması durumunda benzer adımı atarak İsrail'in Madrid Büyükelçisinin de geri çağrılacağını kaydetti ve Filistin'i tanıyan ülkeleri açıkça tehdit etti.

DIŞİŞLERİNDEN "FİLİSTİN İÇİN ÇABALAMAYA DEVAM" MESAJI

Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin devletini tanımasının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı bu adımdan memnuniyet duyulduğuna yönelik bir açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İspanya, İrlanda ve Norveç'in, Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz. Filistin'in tanınması, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir. İşgal altındaki Filistin halkının gasbedilen haklarının geri alınması ve Filistin'in uluslararası camiada hak ettiği statüye kavuşabilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır. Türkiye olarak, daha fazla ülkenin Filistin'i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz.

Dışişleri Bakanlığının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ise X hesabından yaptığı açıklamada "İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin Devleti'ni tanıyacaklarına dair açıklamaları son derece memnuniyet vericidir. Filistin Devleti'ni tanıma yönünde atılan her adım, tarihin doğru tarafında ve insanlık değerlerinin yanında durmak demektir." ifadelerini kullandı.