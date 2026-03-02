CANLI YAYIN
İran Shahed-136 ile Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisini vurdu

İran Shahed-136 ile Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisini vurdu

İran’ın bölgedeki ticari limanları ve enerji tesislerini hedef alan geniş kapsamlı saldırı dalgası sonucunda, Suudi Arabistan’ın en büyük petrol tesislerinden Ras Tanura Rafinerisi İHA saldırısıyla vurularak faaliyetlerini tamamen durdurdu.

ABD ve İsrail'in cumartesi sabah saatlerinde İran'a başlattıkları saldırıların ardından İran misilleme saldırılarına devam ediyor. Suudi Arabistan'da ülkenin ekonomik can damarı olarak görülen Ras Tanura'daki Aramco petrol rafinerisi vuruldu. Saldırı sonrası tesiste yangın çıktı. İlk bilgilere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgeden dumanlar yükselirken, rafinerideki operasyonlar durduruldu.

İran yapımı Shahed-136 tipi insansız hava aracının, Suudi Arabistan'ın en önemli enerji merkezlerinden biri olarak bilinen rafineriyi hedef aldığı belirtildi.
Suudi Aramco, dünyanın en büyük ham petrol rezervlerine sahip şirket olarak biliniyor. Vurulan tesisin günlük 550 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip olduğu ve Orta Doğu'nun en büyük rafinerileri arasında yer aldığı ifade ediliyor. Tesis, Suudi Arabistan'ın üretim ve ihracat zincirinde stratejik bir konumda bulunuyor.

Ras Tanura Limanı, Suudi Arabistan'ın toplam petrol ihracatının yaklaşık yüzde 75'ine ev sahipliği yapıyor.

Bunlar da Var

ANKA'ya "İncirlik" soruşturması: Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener gözaltına alındı
ANKA'ya "İncirlik" soruşturması: Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener gözaltına alındı
Oyuncu İbrahim Yıldız son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu İbrahim Yıldız son yolculuğuna uğurlandı
Bahçelievler'de jandarmaya silahlı saldırı
Bahçelievler'de jandarmaya silahlı saldırı
Adıyaman’da korkunç kaza: Vidanjörün çarptığı yaya öldü
Adıyaman’da korkunç kaza: Vidanjörün çarptığı yaya öldü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle