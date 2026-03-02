Haberler Güncel Videoları İran Shahed-136 ile Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisini vurdu

İran Shahed-136 ile Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisini vurdu

Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 12:31 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2026 12:35

Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu

İran’ın bölgedeki ticari limanları ve enerji tesislerini hedef alan geniş kapsamlı saldırı dalgası sonucunda, Suudi Arabistan’ın en büyük petrol tesislerinden Ras Tanura Rafinerisi İHA saldırısıyla vurularak faaliyetlerini tamamen durdurdu.

ABD ve İsrail'in cumartesi sabah saatlerinde İran'a başlattıkları saldırıların ardından İran misilleme saldırılarına devam ediyor. Suudi Arabistan'da ülkenin ekonomik can damarı olarak görülen Ras Tanura'daki Aramco petrol rafinerisi vuruldu. Saldırı sonrası tesiste yangın çıktı. İlk bilgilere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgeden dumanlar yükselirken, rafinerideki operasyonlar durduruldu.



İran yapımı Shahed-136 tipi insansız hava aracının, Suudi Arabistan'ın en önemli enerji merkezlerinden biri olarak bilinen rafineriyi hedef aldığı belirtildi.

Suudi Aramco, dünyanın en büyük ham petrol rezervlerine sahip şirket olarak biliniyor. Vurulan tesisin günlük 550 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip olduğu ve Orta Doğu'nun en büyük rafinerileri arasında yer aldığı ifade ediliyor. Tesis, Suudi Arabistan'ın üretim ve ihracat zincirinde stratejik bir konumda bulunuyor.



Ras Tanura Limanı, Suudi Arabistan'ın toplam petrol ihracatının yaklaşık yüzde 75'ine ev sahipliği yapıyor.