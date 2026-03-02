SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRAMAZANRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıBeer Şeva’ya füze düştü! İsrail basını duyurdu Yaralılar var!Beer Şeva’ya füze düştü! İsrail basını duyurdu Yaralılar var!Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 15:41 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2026 15:43 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu İran tarafından fırlatılan bir füzenin İsrail’in güneyindeki Beer Şeva kentine isabet etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.Bunlar da Var 01:16ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü 02.03.2026Pazartesi 00:13ABD İran'ın balistik füze rampalarının vurulma anının görüntülerini paylaştı 02.03.2026Pazartesi 00:15İran, İsrail'in Beyt Şemeş kentine saldırı düzenledi: 8 kişi öldü 01.03.2026Pazar 00:22ANKA'ya "İncirlik" soruşturması: Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener gözaltına alındı 01.03.2026PazarCANLI YAYIN