Haberler Güncel Videoları Necip Hablemitoğlu suikastının sır isimleri deşifre oldu!

Necip Hablemitoğlu suikastının sır isimleri deşifre oldu!

Necip Hablemitoğlu suikastının sır isimleri deşifre oldu!
08.02.2022 12:05

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:16
Dünya basınında alay konusu...
Ana Sayfa 01:26
Savcı Sayan'dan olay sözler!
Ana Sayfa 01:20
Bozkır'ın savcılık sorgusu...
Ana Sayfa 03:27
İstanbul'da yağışlı hava ne...
Ana Sayfa 00:34
İçişleri Bakanlığı “Güvenli...
Ana Sayfa 00:12
Vladimir Putin basın...
Ana Sayfa 01:58
Büyükçekmece'de bulunan...
Ana Sayfa 00:30
Kalp Yarası 31. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:39
Yalnız Kurt 3. bölüm 2....
Ana Sayfa 04:01
Üsküdar’da patlama olan...
Ana Sayfa 01:14
İbrahim Kalın A Haber'de...
Ana Sayfa 01:38
Emine Erdoğan’dan açıklama:...

Yazar Necip Hablemitoğlu suikastını gerçekleştirenler tek tek belirlendi. Buna göre suikast talimatını FETÖ'nün iki numarası ve firari Türkiye imamı Mustafa Özcan verdi. Talimatı 6 kişilik suikast hücresine FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı ulaştırdı. Hücrenin tepesindeki Nizamettin Avşar, Aydın Köstem aracılığıyla Özel Kuvvetler Komutanlığı ile irtibata geçti. Köstem'in görüştüğü kişi Nuri Gökhan Bozkır'dı. Bozkır cinayet sırasında bölgede olan Mehmet Narin, İrfan Birkan ve Birol Ercan ile irtibattaydı. Tetiği çeken kişi henüz belirlenemedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA