Necip Hablemitoğlu suikastının sır isimleri deşifre oldu!

Yazar Necip Hablemitoğlu suikastını gerçekleştirenler tek tek belirlendi. Buna göre suikast talimatını FETÖ'nün iki numarası ve firari Türkiye imamı Mustafa Özcan verdi. Talimatı 6 kişilik suikast hücresine FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı ulaştırdı. Hücrenin tepesindeki Nizamettin Avşar, Aydın Köstem aracılığıyla Özel Kuvvetler Komutanlığı ile irtibata geçti. Köstem'in görüştüğü kişi Nuri Gökhan Bozkır'dı. Bozkır cinayet sırasında bölgede olan Mehmet Narin, İrfan Birkan ve Birol Ercan ile irtibattaydı. Tetiği çeken kişi henüz belirlenemedi.