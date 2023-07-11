NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den önemli açıklamalar!

Litvanya'daki NATO zivesi sonrası NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklama yapıyor. Stoltenberg'in açıklamaları şöyle: Ukrayna'nın üyelik daveti şartlar yerine getirildikten sonra gönderilecek. Geçtiğimiz günlerde müttfetikler önemli yeni açıklamalarda bulundu. Fransa uzun menzilli füzeler sağlayacak. Almanya zırhlı araçların olduğu bir destek açıkladı. Bir araya geldiğinde bu güçlü bir mesaj.

Bir paket üzerine anlaştık. Ukranya için NATO'ya katılım daveti yayınlayacağız. Bu akşam Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştireceğiz. 3 unsurlu bir paket ortaya koyacağız. Bu da Ukrayna'yı NATO'ya daha da yakınlaştıran güçlü bir paket.

Üzerinde anlaştığımız geniş kapsamlı bir paket. Ukrayna'ya NATO üyeliğini yaklaştırmak ana hedef. Çok güçlü bir mesaj verdik. Somut yardım ve siyasi bir mesaj olarak güçlü bir mesaj verdik. Eğer tüm üyelik süreçlerine bakarsanız, belirli bir zaman verilmedi hepsi şart temelliydi.

"İSVEÇ'İN ÜYELİĞİ TARİHİ BİR OLAY"

Hem Finlandiya hem İsveç NATO üyesi oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç arasındaki anlaşma ile İsveç de üye olacak. Bu da tarihi bir olay. Baltık bölgesi için de çok önemli. NATO'nun kapısı açık.

Ukrayna eylem planının ötesine geçti. Ve NATO'ya giderek yaklaştılar. Sovyet döneminden ve ekipmanlarından uzaklaştılar verdiğimiz ekipmanlarla da. Bu ortak çalışma da NATO'ya bir yakınlaşmadır. Şartlarımız belli. Müttefikler şartların yerine getirilip getirilmediğini değerlendiriyor ve fikir birliği ile karar veriyoruz. Artık bir programa sahip değiliz NATO'ya nasıl yaklaşayacağı konusunda. Aynı zamanda siyasi ilişkilerimizi de güçlendirdik. Ekipmanların ve eğitimlerin verilmesi bile Ukrayna'yı NATO'ya yakınlaştırmada büyük bir rol oynadı.