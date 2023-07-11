SON DAKİKA I Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme sona erdi!

NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla Litvanya'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme sona erdi.

Görüşmenin hemen öncesinde açıklama yapan Erdoğan, "Seçim sebebiyle ilettiğiniz tebrik mesajı sebebiyle teşekkür ediyorum. Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanlığı düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Bugün NATO marjında bu görüşmeyi ilk adım olarak görüyorum. Bundan önceki görüşmelerimiz adeta ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. Tabii benim için bu yeni süreç 5 yıllık bir süreç, sizde de seçim hazırlıkları var. Bu seçim hazırlıklarıyla ilgili şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İki lider arasındaki kritik görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Resmi açıklama bekleniyor.