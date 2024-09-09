Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedenine 8 Eylül saat 8.45 sıralarında ulaşıldı. Güran'ın defalarca aranan dere yatağında bir çuvalın içinde bulunduğu ifade edildi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in cansız bedeninin, üzeri taşlarla gizlenmiş vaziyette bir çuvalın içerisinde dere kenarında bulunduğunu açıklarken, 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcası ve amca Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu öğrenildi. Narin'in otopsi işlemleri sonrası bacağında kırık, boğazında boğma izi tespit edildi. Tutuklanan amca Salim Güran'a ait olan ve Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği otomobil, incelenmek üzere jandarma tarafından tekrar götürüldü. Başsavcılık ise WhatsApp'ın merkezine yazı yazarak aile üyelerinin silinen yazışmalarını istedi. Öte yandan Narin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarıldı.