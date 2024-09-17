Narin soruşturması genişliyor! A Haber muhabiri Sinan Yılmaz son durumu aktardı

Narin Güran cinayetiyle ilgili 11 kişinin tutuklanmasının ardından gözaltına alınan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran’ın jandarmadaki sorgusu tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. 3 gündür sorgulanan kadının gerçekleri anlatmasıyla cinayetin sır perdesinin aralanması bekleniyor. Hediye Güran'ın olayın baş şüphelisi olan kaynı Salim Güran'la o gün sır bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Fuat Güran'ın da ifadesi ortaya çıktı. İkilinin cinayetin kara kutusu oldukları düşünülüyor. Öte yandan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz olaya ilişkin son durumu canlı yayında aktardı.