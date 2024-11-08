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Narin Güran davasında ikinci gün! İlk gün kim ne ifade verdi? Enes Güran'ın Salim'in kızları ile ilişkisi mi vardı? Hakim açık açık sordu | Gazal Bahtiyar'ın ifadesi...
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Narin Güran davasında ikinci gün! İlk gün kim ne ifade verdi? Enes Güran'ın Salim'in kızları ile ilişkisi mi vardı? Hakim açık açık sordu | Gazal Bahtiyar'ın ifadesi...

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 09:13

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde tüm Türkiye'nin beklediği gün geldi. Narin'in ölümü ile ilgili başta annesi olmak üzere ağabeyi, amcası ile küçük kızın cansız bedenini derede saklayan Nevzat Bahtiyar ilk kez 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmanın ilk gününde hakim karşısına çıktı. 11 saat süren ilk duruşmada aile üyeleri Nevzat Bahtiyar'ı suçladı. 1 numaralı şüpheli Salim Güran, "Nevzat erkek gibi öldürdüğünü söyle" diyerek bağırdı. Nevzat Bahtiyar'ın eşi, Güran ailesinin kendisine pazarlık teklif ettiğini iddia etti. 4 sanık ve 26 tanık, davanın ikinci gününde geniş güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesine getirildi. İşte Narin davasında sanıkların ifadeleri...

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