SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Narin cinayetinde yenge Hediye Güran’ın savcıya ifadesi sadece A Haber’de
Haberler Güncel Videoları

Narin cinayetinde yenge Hediye Güran’ın savcıya ifadesi sadece A Haber’de

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024, 16:42 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024, 16:42

Narin Güran cinayetinde günlerdir sorgulanan Hediye Güran'ın gerçekleri anlatmasıyla cinayetin sır perdesinin aralanması bekleniyor. Hediye Güran'ın olayın baş şüphelisi olan kaynı Salim Güran'la cevapsız çağrılarının olduğu ortaya çıktı. İkilinin cinayetin kara kutusu oldukları düşünülürken, Hediye Güran, kasten öldürmeye iştirak suçlamasıyla tutulandı. Narin'in kuzenleri Şeyma ve İsa Kaya ise serbest bırakıldı. Adli Tıp raporuna göre Narin Güran'ın 'boğularak öldürüldüğü' tespit edildi. Adli Tıp raporunun cuma gününe kadar tamamlanacağı öğrenildi. Hediye Güran'ın ifadesine de ulaşıldı. Hediye Güran'ın Narin'in cinayeti sonrasında telefonu değiştirdiği tespit edildi.

SIRADAKİ VİDEO
Kayseri'deki fabrika yangınında soğutma çalışması sürüyor
17.09.2024Salı
SON DAKİKA! Akhisar'da 4 büyüklüğünde deprem
17.09.2024Salı
Narin’in yengesine tutuklama talebi!
17.09.2024Salı
Narin cinayetinde serbest bırakılan kuzenler kim, yenge ifadesinde ne anlattı? Bu bilgiler sadece A Haber’de
17.09.2024Salı
CHP'nin cesaretlendirdiği Dilruba Kayserilioğlu yine AK Partililere hakaret etti! "Aptal" yakıştırması
17.09.2024Salı
Bunlar da Var
Kızılcık Şerbeti 68. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak? 00:50
Kızılcık Şerbeti 68. bölüm fragmanı yayınlandı!
16.09.2024Pazartesi
Narin Güran cinayeti adım adım çözülüyor! İşte son durum 07:42
Narin Güran cinayeti adım adım çözülüyor!
17.09.2024Salı
Ankara’da scooter kazası: 1 ölü! 01:01
Ankara'da scooter kazası: 1 ölü!
16.09.2024Pazartesi
İzmir’de iğrenç olay kamerada! 3 saat aralıkla 2 genç kızı taciz etti 01:11
İzmir’de iğrenç olay kamerada!
17.09.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA