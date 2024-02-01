CHP yandaşı medya asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne sayılı günler kala rezil bir algı operasyonuna soyundu. AK Parti İBB adayı Murat Kurum'un son bir asrı kastederek "Depremlerde 130 bin canımız gitmiş. İstanbul'a bir şey olursa ülke gider, terörle mücadele kadar önemli diye o yüzden söylüyoruz" açıklaması fondaşlar tarafından 'Kahramanmaraş merkezli depremlerde 130 bin kişi ölmüş' algısıyla servis edildi. Bu durum gazeteciler tarafından Kurum'a soruldu. Deprem şehitleri üzerinden siyasi rant elde edenleri esefle kınayan Kurum, en son asrın felaketinde de 50 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ettiğini söyledi.