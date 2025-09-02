PODCAST CANLI YAYIN

Müjdat Gürbüz'e CHP yandaşı medya ve troller tarafından linç kampanyası!

CHP 38. Olağan İl Kongresi hakkında devam eden davada mahkeme Özgür Çelik ve ekibini görevden aldı. Çelik ve ekibi yerine Gürsel Tekin ve beraberinde Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap mahkeme tarafından geçici olarak görevlendirildi. Kararın ardından CHP yandaşı medya ve troller yönetimde ismi geçen Müjdat Gürbüz üzerinden linç kampanyası başlattı. Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne Başkanvekili atanan Eray Karadeniz'e 'hayırlı olsun' dediği 5 saniyelik video üzerinden yapılan algı operasyonuna tepki gösteren Müjdat Gürbüz, "Ben vatandaşa hizmet eden herkese saygılıyımdır. Çağdaş ve ilerici bir parti için bu yaşananlar bir akıl tutulmasıdır” ifadelerini kullandı.

