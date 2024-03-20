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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Mart 2024, 21:45 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024, 21:45

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den önemli açıklamalar! "Irak yönetimi PKK’yı yasakladığını ve terör örgütü olduğunu kabul etti"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kahramanmaraş’ta düzenlenen iftar programında yaptığı açıklamada, Irak yönetiminin PKK’yı yasakladığını ve terör örgütü olarak kabul ettiğini belirtti. Bakan Güler, bu durumun Türkiye için sevindirici olduğunu ve Irak yönetimi ile ortak çalışmaların olacağını ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Irak Bağdat'a gittiğimizde Irak yönetimi PKK'yı yasaklandığını ve terör örgütü olduğunu kabul etti bu bizim için sevindirici bir şey" dedi.

Kahramanmaraş'taki şehit aileleri ile düzenlenecek iftar programına katılmak için şehre gelen Bakan Güler, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Bakan Güler, "Türkiye her bakımdan güçlü olma mecburiyetimiz var" dedi.

Irak hükümeti tarafından PKK'nın yasaklı örgüt kabul edildiğini ifade eden Bakan Güler, "Biz PKK terör örgütü ile 40 yıldır mücadele ediyoruz. 40 yıldır Irak yönetimi bu örgütlere ne bir terör örgütü diyebildiler, ne de bunu yasaklayabildiler. Kendi ülkelerinde böyle bir örgüt yaşıyor ve hiç rahatsızlık duymuyorlar. Aralık ayında bir görüşme yapmıştık Ankara'da görüşmede bu konunun üzerinde duruldu. Irak Bağdat'a gittiğimizde de Irak yönetimi PKK'yı yasaklandığını ve terör örgütü olduğunu kabul etti bu bizim için sevindirici bir şey. Irak yönetimi ile de ortak çalışmalarımız olacak ve ortak harekat merkezimiz olacak" diye konuştu.

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