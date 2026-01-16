PODCAST CANLI YAYIN
Milli Savunma Bakanı Güler Tom Barrack ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD’li yetkili Tom Barrack ile bir araya geldi. Görüşmede ikili savunma ilişkileri ile bölgesel ve küresel güvenlik başlıkları ele alındı.

