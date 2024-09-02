Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların açılmasına kısa bir süre kala yeni müfredat hakkında açıklamalarda bulundu. Tekin, "Müfredat ağır olmakla eleştiriliyordu, sadeleştirdik" ifadelerini kullandı. Türkiye'deki Fransız okullar hakkında da açıklama yapan Tekin, "'6 ay içinde uluslararası sözleşme imzalama noktasına gelmiş olacağız' dediler. Sözleşme imzalanana kadar öğrenci kaydına müsaade etmeyeceğiz" dedi. 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili de konuşan Tekin, "Danıştay kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını açıklayıp atamalarını yapacağız." şeklinde konuştu.