Edirne’de ölümlü motosiklet kazası kamerada!

Edirne’de otomobil ile çarpışan motosikletin taklalar attığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü yaralandı. Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'de otomobil ile çarpışan motosikletin taklalar attığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde Hasan Ege Coşkun'un kullandığı 39 ADC 258 plakalı motosiklet ile S.T.'nin kullandığı 22 NP 139 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü defalarca takla atarak yere düşerken, otomobil de elektrik direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı iki sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

