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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023, 12:58 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023, 13:09

Milli Deniz Topu'nun ilk teslimatı yapıldı: Sırada 127 milimetre deniz topu var

MKE AŞ tarafından geliştirilen ve deniz platformlarının ana silahları arasında yer alan 76/62 milimetre Milli Deniz Topu'nun ilk teslimatı, Açık Deniz Karakol Gemisi için gerçekleştirildi. Şirket, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi'nin ikinci gemisi ile MİLGEM 6, 7 ve 8'inci gemilerinde yer alacak Milli Deniz Topu için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme imzaladı ve üretime başladı. Şirket, ciddi bir ihracat potansiyeline sahip olan Milli Deniz Topu'nun yakın zamanda yurt dışı kullanıcılara sunulması için de görüşmeler yürütüyor.

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