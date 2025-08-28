PODCAST CANLI YAYIN

Milletin tarafında bir devlet başkanı: Erdoğan | VİDEO

Bugün tarihi bir günün daha yıl dönümü. Halkın oylarıyla seçilen, Cumhuriyet tarihinde ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ağustos 2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda mazbatasını aldıktan sonra yemin etmişti, görevine başlamıştı.

Halkın oyunun %52'sini almıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan o ilk seçimde ve Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilmişti. Türk demokrasi tarihinde artık yeni bir sayfa açılıyordu 2014 yılının 28 Ağustos'unda. Türkiye için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Öyle de oldu o günden bugüne. Ama bir o tarihi hatırlayalım. O tarihi günü hatırlayalım.

Bunlar da Var

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Çelik Kubbe" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Çelik Kubbe" paylaşımı
İstanbul'da 'motosikletli çete' operasyonu: 24 kişi yakalandı
İstanbul'da 'motosikletli çete' operasyonu: 24 kişi yakalandı
PKK’lı Kara"yılan" zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu
PKK’lı Kara"yılan" zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu
Bebek Ebrar Demirbilek son paylaşımıyla olay oldu!
Bebek Ebrar Demirbilek son paylaşımıyla olay oldu!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle