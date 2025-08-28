Milletin tarafında bir devlet başkanı: Erdoğan | VİDEO

Halkın oyunun %52'sini almıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan o ilk seçimde ve Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilmişti. Türk demokrasi tarihinde artık yeni bir sayfa açılıyordu 2014 yılının 28 Ağustos'unda. Türkiye için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Öyle de oldu o günden bugüne. Ama bir o tarihi hatırlayalım. O tarihi günü hatırlayalım.