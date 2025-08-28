Milletin tarafında bir devlet başkanı: Erdoğan | VİDEO
Bugün tarihi bir günün daha yıl dönümü. Halkın oylarıyla seçilen, Cumhuriyet tarihinde ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ağustos 2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda mazbatasını aldıktan sonra yemin etmişti, görevine başlamıştı.
Halkın oyunun %52'sini almıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan o ilk seçimde ve Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilmişti. Türk demokrasi tarihinde artık yeni bir sayfa açılıyordu 2014 yılının 28 Ağustos'unda. Türkiye için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Öyle de oldu o günden bugüne. Ama bir o tarihi hatırlayalım. O tarihi günü hatırlayalım.