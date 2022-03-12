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Mikolayiv’de sivil yerleşim yerleri bombalandı

Mikolayiv’de sivil yerleşim yerleri bombalandı
12.03.2022 14:30 - Son Güncelleme: 12.03.2022 14:30

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Ukrayna’nın sahil kenti Mikolayiv'de sivil sitelerin bombalandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Rusya, 24 Şubat’tan itibaren saldırılar düzenlediği Ukrayna'da askeri alanlar hariç, sivil yerleşim yerlerini de bombalama devam ediyor. Mikolayiv'de kanser hastalarının tedavi gördüğü hastanenin bombalanmasının ardından Rus ordusu, Ukrayna halkının yaşadığı yerleşim alanlarını da vurdu. Yine sahil kenti Mikolayiv'de bulunan bir sitenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bahçeye ve araçların üzerine düşen bombalar net şekilde kaydedildi.

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