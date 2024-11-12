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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e kayyum tepkisi: Siyasi istikbalini Kandil'e teslim etmiş | Biden'ın Erdoğan planı tuzla buz oldu
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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e kayyum tepkisi: Siyasi istikbalini Kandil'e teslim etmiş | Biden'ın Erdoğan planı tuzla buz oldu

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2024 11:35

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Bişkek'teki Türk Devletleri Zirvesi'nde alınan ortak alfabe kararı hakkında "34 harfli alfabede uzlaşma sağlanmıştır ve bu gelişme tarihi bir adımdır. Aynı zamanda Türk kültür hayatının diriliş beyannamesidir" dedi. ABD seçimlerine de değinen Bahçeli, "Biz ABD'deki seçime Türkiye bağlamında bakıyoruz. Kimin kazandığı ile ilgilenmiyoruz. Asıl mesele milli çıkarlarımızdır. ABD ile Türkiye arasında temiz sayfa açılmalıdır" ifadelerini kullandı. Özgür Özel'e de kayyum tepkisi gösteren Bahçeli, "DEM'in otobüsüne binen CHP Genel Başkanı, siyasi istikbalini PKK'ya devretmiştir" şeklinde konuştu.

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