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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane şovuna tepki: Kılıçdaroğlu'na operasyon çekip birbirlerine kazık atanlar...

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane şovuna tepki: Kılıçdaroğlu'na operasyon çekip birbirlerine kazık atanlar...
18.12.2022 17:01 - Son Güncelleme: 18.12.2022 17:05

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Son dakika haberleri... MHP Lideri Devlet Bahçeli, 2023’e Doğru Aday Belli Karar Net programı kapsamında Mersin’de önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Bu ittifak işgal ve istila girişimlerinin karşısında yer almış, her kalkışmaya direniş göstermiştir. Cumhuriyetin kurucu felsefesi muasır bir gelecek fikriyatı Cumhur İttifakı'nın iradesine emanettir. Kutlu emanet zayi edilmeyecek, zillet masalarında meze yapılmayacaktır" ifadelerini kullandı. Öte yandan CHP'nin 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarı siyasete alet etmesine de tepki gösteren Bahçeli, "CHP'nin bunu siyaset malzemesi haline getirmesi ayıptır" dedi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane şovuna da değinen Bahçeli, "Saraçhane tiyatrosu tutmaz. İYİ Parti Başkanı, İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na operasyon çekmek için harekete geçmiştir" şeklinde konuştu.

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