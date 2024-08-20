Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'ndan ayrışma olduğuna dair iddialara sert bir yanıt verdi. 17-25 Aralık üzerinden çıkarılmak istenen fitneye dikkat çeken Bahçeli, "17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür." dedi. FETÖ’nün ne 15 Temmuz silahlı kalkışmasını ne de 17-25 Aralık kumpasını hatırımızdan çıkarmamız mümkün değildir diyen Bahçeli, CHP'nin kanalı Halk TV'ye de tepki gösterdi.