Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı kaynakları soruları cevapladı. Bakanlık son bir hafta 38 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 868'i Irak'ın, 895'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1763 oldu. MSB, Irak'la yapılan mutabakat çerçevesinde Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi (Ortak Merkez) Bağdat’ta kurulacağını bildirdi.