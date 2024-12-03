MHP lideri Devlet Bahçeli Münbiç'i işaret etti: YPG yok olana kadar sahadayız! Esad'a uyarı | CHP ve DEM'e tepki | Sahte dolar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısından önemli açıklamalarda bulundu.Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Beşar Esad'a "Aklını başına al. Mezhep taasubunu terk et" çağrısı yaptı. Esad'ın Türk askerini hazmedemediğine dikkat çeken Bahçeli, Münbiç'i işaret ederek, "YPG yok olana kadar sahadayız" ifadelerini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli CHP ve DEM'e kritik uyarılarda bulunurken son dönemde gündeme gelen "sahte dolar" iddiaları ile ilgili de çarpıcı bir çıkış yaptı.