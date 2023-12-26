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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023, 11:53 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023, 11:59

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP ve DEM'e sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. CHP ve DEM'in 12 şehidimiz için hazırlanan bildiriye imza atmamasına sert tepki gösteren Bahçeli, "TBMM'de terörist istemiyoruz, düşman, katil istemiyoruz. Canilerin sırtını sıvazlayan namertleri asla istemiyoruz. CHP bu metnin neresini beğenmedi, DEM'in siyasi kolu olmayı nasıl hazmetti. " dedi. Can Atalay konusunda hızlı davranan AYM'ye "Ey mahkeme üyeleri siz ne yapıyorsunuz. Buna adalet diyorsanız batsın sizin adaletiniz" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Buna hukuk diyorsanız olmaz olsun hukukunuz. DEM'in defni yapılmadıkça Türkiye'ye huzur gelmeyecektir" şeklinde konuştu. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i hedef alan Özgür Özel'e de tepki gösteren Bahçeli, "Özgür Özel zırzop siyasetiyle DEM kadar milli güvenlik sorunudur" şeklinde konuştu.

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