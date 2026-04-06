İstanbul Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi'ndeki bir otelde 3 Mart Cuma günü akşam saatlerinde vahşi bir kadın cinayeti işlendi. Edinilen bilgilere göre, 3 çocuk annesi Yonca Kölge (28), 3 yıl önce boşandığı eski eşi Salih B. ile saat 13.30 sıralarında otele giriş yaptı. Resepsiyondaki işlemlerin ardından 305 numaralı odaya çıkan çiftten Salih B., yaklaşık 4 saat 25 dakika sonra otelden tek başına ayrıldı.

Yakınları İhbar Etti, Polis Cansız Bedenini Buldu

Yonca Kölge'den haber alamayan bir yakınının durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine harekete geçildi. Kölge'nin Bahçelievler'de kaldığı oteli tespit eden ekipler, odaya girdiklerinde genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri, Kölge'nin vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek İstanbul'da toprağa verildi.

Katil Zanlısı Cezaevi İzinlisi Çıktı: Barışma Bahanesiyle Otele Çağırmış

Cinayeti işlediği tespit edilen eski koca Salih B.'nin kabarık bir suç dosyası olduğu ortaya çıktı. 'Kasten yaralama' ve 'Hırsızlık'tan çok sayıda kaydı bulunan şüphelinin, açık cezaevinden izne çıktığı öğrenildi. İddiaya göre Salih B., Yonca Kölge'yi barışmak amacıyla otele çağırdı ve burada çıkan tartışma sonrası genç kadını bıçaklayıp kaçtı.

Cinayet Büro Amirliği Ekiplerinden Kaçamadı: 3 Gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, katil zanlısı Salih B. ile birlikte kendisine yardım ettikleri belirlenen Burhan B. ve Mehmet B. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Katilin Otelden Soğukkanlılıkla Kaçış Anı Kamerada (VİDEO)

Bahçelievler'deki vahşi cinayetin hemen ardından şüpheli Salih B.'nin otelden çıktığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Salih B.'nin cinayeti işledikten sonra resepsiyonun önünden geçerek otelden hızla uzaklaştığı anlar saniye saniye yer alıyor.