Ekran bağımlılığından ekonomik sömürüye ve istihbarat riskine: Zafer Yaşa A Haber'de değerlendirdi
Sosyal medya platformlarının algoritmalarla kurduğu dijital düzen, çocukların ve gençlerin zamanını, dikkatini, parasını, kişisel verilerini ve karar alma mekanizmalarını hedef alıyor. Ekran bağımlılığından ekonomik sömürüye, bireysel manipülasyondan istihbarat faaliyetlerine uzanan riskler gündeme gelirken sosyal medya uzmanı Zafer Yaşa A Haber'de açıklamalarda bulundu; veri güvenliği, milli güvenlik, platformların hedefleri ve ailelerin korunma yolları öne çıktı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel