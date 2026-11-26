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Türk bayrağına sarılı naaşı, köy camisinde kılınan namazdan sonra askerlerin omuzlarında taşınan Karabulut, Zeynep Hatun Mezarlığı'nda defnedildi. Törene şehidin ailesi, yakınları, silah arkadaşları, protokol üyeleri ve çok sayıda Sivaslı katıldı.

Eskişehir'de 24 Kasım 2026 tarihinde, eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, memleketi Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.