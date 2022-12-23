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Meral Akşener’den FOX TV’de Kılıçdaroğlu’na bombardıman: ‘’Böyle ahmaklık görmedim’’

Meral Akşener’den FOX TV’de Kılıçdaroğlu’na bombardıman: ‘’Böyle ahmaklık görmedim’’
23.12.2022 11:34 - Son Güncelleme: 23.12.2022 11:36

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği operasyonun yankıları sürerken karşılıklı füzeler atılmaya devam ediyor! Kemal Kılıçdaroğlu masa arkadaşı Akşener'e "İçişlerimize karışma" şeklinde uyarı çekerken Meral Akşener'den sert yanıtlar geldi. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Beni aramadı' ifadelerine "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım" yanıtını verdi. Meral Akşener, "Ekrem İmamoğlu için de bu şarkı bitmeyecek. Ama sadece 16 milyon çerçevesi içine konulursa o şarkı biter" ifadeleriyle İmamoğlu'nun adaylığını istediğini bir kez daha gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun adaylık meselesine ilişkin ise dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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