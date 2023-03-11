Meral Akşener deprem üzerinden kuyruklu yalan yaydı, arşivden kaçamadı

Asrın deprem felaketi sonrası Türkiye yaralarını sararken, muhalefet enkaz üzerinden siyaset devşirmeye devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, uğruna masayı devirdiği CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Hatay'a gitti. Burada Karamanmaraş depremleri ile 99 depremini mukayese edip 'devlet çalışmıyor' algısını yayan Meral Akşener'in kara propagandası arşivlerle bozguna uğradı. 99'da prefabrik evlerin 40 günde teslim edildiğini, konutların hızlıca tamamlandığını iddia eden Akşener'i kendi yol arkadaşı Koray Aydın ifadeleri yalanladı. Dönemin Bayındırklık Bakanı olan Aydın, prefabrik evlerin 105 gün sonra teslim edildiğini söylemişti. Öte yandan 'hızlıca tamamlandı' denilen kalıcı konutlar bitirilememiş, bitirilenlerin ise altyapısı yapılmamıştı.