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Mehmet Sevigen’den Kılıçdaroğlu'na salvo: İnsan kendi memleketini kötüler mi?

Mehmet Sevigen’den Kılıçdaroğlu'na salvo: İnsan kendi memleketini kötüler mi?
07.11.2022 23:57 - Son Güncelleme: 07.11.2022 23:57

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A Haber ekranlarından yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan CHP Eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ABD, İngiltere ziyareti ve emniyet güçlerine "uyuşturucu" iftiralarına dair kritik açıklamalarda bulundu. Sevigen, “İngiltere’deki tefecilerin yanına gitmesi müthiş yaraladı bizi. Sen burada Cumhurbaşkanı adayı olacaksın, Türkiye’yi yönetmeye talipsin ve Emniyet'e Jandarmaya (iftira) atacaksın. PKK bu işleri götürüyor ama söylemeye dili varmıyor. İnsan kendi memleketini kötüler mi?” dedi.

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