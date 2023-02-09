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Maraş sonrası iki bölge için çok çarpıcı deprem uyarısı: Endişe ediyoruz!

Maraş sonrası iki bölge için çok çarpıcı deprem uyarısı: Endişe ediyoruz!
09.02.2023 11:05 - Son Güncelleme: 09.02.2023 11:06

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Türkiye Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin yaralarını sarmaya çalışırken, uzmanlardan da peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin depremlere karşı en güvenli illerini açıklarken; Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise "endişe duyuyoruz" diyerek deprem tehdidiyle karşı karşıya olan bölgeleri tek tek saydı. Özellikle Bingöl ile Karlıova arasında ve İstanbul'a dikkat çeken Prof. Dr. Görür, İstanbul için "Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum" diye konuştu.

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