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Mansur Yavaş’tan İmamoğlu Yandaşı Fatih Portakal’a tepki: Yörüngesini şaşıran ben değil, bu eleştirileri yapanlardır!
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Mansur Yavaş’tan İmamoğlu Yandaşı Fatih Portakal’a tepki: Yörüngesini şaşıran ben değil, bu eleştirileri yapanlardır!

Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2024 15:58

Ankara İl Başkanı ile birlikte gereken açıklamayı yaptığını savunan Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Fatih Portakal'ın kendisini, "Belediye başkanınızın arkasında mısınız, değil misiniz? Bu partide mi kalacaksınız, yoksa başka bir partiye mi geçeceksiniz? İstifa edip bağımsız olarak da yürüyebilirsiniz. Ama en azından duruşunuz belli olsun." diyerek eleştirmesine tepki gösterdi. Yavaş, "CHP'nin 6 okundan 1'i 'Milliyetçilik'tir ama bazıları bu sıfatları unutup CHP'yi başka bir yere koyuyor. Ben Atatürkçü bir Türk Milliyetçisiyim! Yörüngesini şaşıran ben değil, bu eleştirileri yapanlardır!" diyerek hem Portakal'a hem de DEM ile dirsek temasını bırakmayan İmamoğlu'na yüklendi.

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