Tokat Zile'de kaza: Kamyonetin kamyonun altına girdiği çarpışmada 2 kişi öldü, 4 yaralı var

İstanbul'da lodos deniz ulaşımını vurdu: Dev dalgalar oluştu, bazı şehir hatları seferleri iptal edildi

Bakan Ersoy Ayasofya'nın yer altı tünellerine indi: 420 metrelik hat temizlendi

Bakan Ersoy Ayasofya'nın yer altı tünellerine indi: 420 metrelik hat temizlendi