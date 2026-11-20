Şanlıurfa'da sahte MİT ve Jandarma operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kurulan derneğin geçici kurucu başkanı D.Ş.'nin kendini "Jandarma İstihbarat Yüzbaşı ve MİT personeli" olarak tanıttığının tespit edilmesi üzerine JASAT, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK koordinesinde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı; 5'i tutuklanırken 1'inin işlemleri sürüyor. MASAK incelemelerinde şüphelilerin 2026'da 1 milyon 498 bin TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel