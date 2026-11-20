İBB Meclisi'nde 2027 bütçe tartışması: Faruk Gökkuş'tan 6 başlıkta sert eleştiri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2027 yılı bütçe görüşmelerinde söz alan AK Parti İBB Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, İBB yönetiminin yatırım ve kaynak kullanım politikalarını 6 ana başlık altında eleştirdi. Gökkuş, yatırım harcamalarındaki düşüşe ve 2027 hedeflerine dikkat çekerek, "Trilyonları anlatıyorsunuz, şimdi İstanbullunun hayatında neyi değiştirdiğinizin hesabını verin" ifadelerini kullandı.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel