Mansur Yavaş ve ekibine soruşturma: Bakanlık düğmeye bastı
Yazı Boyutu
Yerel yönetimlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik vurgusuyla göreve gelen Mansur Yavaş’ın, rakibini geçmişte benzer konularda sertçe eleştirdiği "belediye imkanlarıyla siyaset yapma" suçlamasıyla karşı karşıya kalması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bakanlığın soruşturma izniyle birlikte yargı sürecinin önü açılırken, Çankırı ve Karabük’teki saha çalışmalarına dair sunulan deliller dosyanın merkezine oturdu. Siyasi kulisleri hareketlendiren kararın ardından gözler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek resmi açıklamaya çevrildi.