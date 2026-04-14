Gülistan doku dosyasında gelişme: 7 ilde 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Gülistan Doku Soruşturmasında Dev Operasyon: 11 Gözaltı

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada, dosya "cinayet şüphesi" kapsamında yeniden hareketlendi. Soruşturmayı yürüten birimlerin talimatıyla, Gülistan Doku'nun akıbetini aydınlatmak amacıyla 7 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

7 İlde Eş Zamanlı Baskın

İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Elazığ ve Tunceli'de belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 13 şüpheliden 11'i yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında; Doku'nun erkek arkadaşı Z.A., Z.A.'nın eski polis olan üvey babası E.Y. ve annesi C.Y. ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu M.T.S. de bulunuyor.

Cinayet Şüphesiyle Geniş Çaplı İnceleme

Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, dosyada adı geçen diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Yıllardır süren belirsizliğin ardından gelen bu kapsamlı operasyonun, dosyada yeni elde edilen deliller ve tanık beyanları doğrultusunda gerçekleştirildiği öğrenildi. Emniyet ve savcılık makamlarının olayla ilgili yürüttüğü tahkikat derinleşerek sürüyor.