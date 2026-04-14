İstanbul merkezli 12 ilde şafak operasyonu: 17 FETÖ şüphelisi yakalandı

FETÖ'nün "TUS Kampı" Yapılanmasına Şafak Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin hücresel yapılanmasına yönelik dev bir operasyon gerçekleştirdi. Örgütün, "ders çalışma" adı altında oluşturduğu yurtlarda Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kampları düzenlediği ve bu yolla kadrolaşmaya çalıştığı tespit edildi.

12 İlde Eş Zamanlı Baskın

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında; Ankara, Bingöl, Bursa, Çorum, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Ordu ve Rize'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kayıtlarında isimleri geçen, Bank Asya üzerinden para hareketliliği saptanan ve ardışık arama yöntemiyle haberleşen şüpheliler hedef alındı.

15'i Aktif Kamu Görevlisi 17 Gözaltı

Düzenlenen operasyon sonucunda toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, gözaltına alınan şahıslardan 15'inin halen aktif olarak kamu görevinde bulunduğu belirlendi. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler hakkında başlatılan çok yönlü soruşturma ve ifade işlemleri devam ediyor.